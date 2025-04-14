ستاندرد تشارترد يتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع الخميس

كتبت- منال المصري:

عدل بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لبدء خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من اجتماعه الخميس المقبل إلى اجتماعه التالي في مايو المقبل بعد زيادة الاضطرابات العالمية الحالية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتوقعت كارلا سليم الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد، أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلا من 1.5% في توقعات سابقة لهم في أبريل.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 في أبريل المقبل بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات على التوالي.

ورجحت خلال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل معدل التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تسارع خلال مارس إلى 13.6% من 12.8% في فبراير الماضي.