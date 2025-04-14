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الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر: أسعار الفائدة المرتفعة حاليا بمصر غير محفزة على الاستثمار

02:11 م الإثنين 14 أبريل 2025

بنك ستاندرد تشارترد

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كتبت- منال المصري:

قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر أن أسعار الفائدة الحالية لمصر غير مشجعة لنمو معدلات الاستثمار بمصر.


وتوقع خلال مؤتمر صحفي اليوم خفض البنك المركزي الأسعار الفائدة بداية من مايو المقبل لدعم نمو وتيرة الاقتصاد ومساعدة الحكومة على تراجع عجز الموازنة.


وتوقع ستاندرد تشارترد إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل بعد الاضطرابات العالمية الأخيرة على أن يبدأ المركز بخفض الفائدة بواقع 2% في مايو المقبل.

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