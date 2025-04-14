بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي

كتبت- منال المصري:



توقعت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنينها خلال 2025 على أن يصل إلى 54 جنيها لكل دولار خلال 2026.



وأوضحت خلال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الخروج الجزئي لاستثمار الأجنبي غير المباشر بنحو 3 مليارات دولار ببمصر خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على الجنيه.

وأضافت أن معدل التضخم سيتراجع بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026.