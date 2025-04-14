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بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع معدل التضخم بين 10% و15% بنهاية العام الحالي

01:43 م الإثنين 14 أبريل 2025

بنك ستاندرد تشارترد

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كتبت- منال المصري:


توقعت الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد كارلا سليم عودة زيادة نمو الناتج المحلي لمصر بين 4.5% إلى 6% خلال 12 شهرا إلى 18 شهرا المقبلين واستمرار معدل التضخم في التراجع .


وأوضحت خلال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن معدل التضخم سيتراجع بين 10% و15% بنهاية 2025 على أن يصل إلى مستهدفات البنك المركزي 9% بنهاية 2026.


وأضافت كارلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الولايات المتحدة على الشرق الأوسط ليس كبيرا حيث صادرات الدول العربية لأمريكا لا تزيد عن 5%.


وأضافت أن قيمة صادرات الدول العربية لأمريكا بقيمة 50 مليار دولار سنويا نصفها من البترول ومنتجات لم تطبق عليها رسوم.

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