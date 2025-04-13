محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه

كتبت- منال المصري:

علق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على آلية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مصر بعد أن شهد تحركا خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب الشرق مع بلومبرج، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله "ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت، ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب، وهو مقارب لما تشهده عملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو.

وأضاف عبد الله، خلال فعالية لاتحاد الغرف التجارية السعودية تقام في مصر "لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات".

كان الجنيه تراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي قبل أن يقلل خسائره بنهاية تعاملات الخميس مسجلا نحو 51.3 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم بالبنوك.

في 6 مارس 2024 أعلن البنك المركزي العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد ورفعه من 3 إلى 8 مليارات دولار ليرتفع الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه.

وأشار عبد الله إلى أن وضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا.