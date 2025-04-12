وكالة فيتش: القطاع المصرفي المصري يتسم بالمرونة.. نتوقع نموًا قويًا في الودائع

كتبت- منال المصري:

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القطاع المصرفي المصري يحظى بالمرونة، ولديه معدلات سيولة كبيرة ومرونة تمويلية للحكومة.

وتوقعت في بيان لها بشأن الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير، نموا قويا في ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري مع توظيف معظم هذه السيولة في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات الخزانة).

وأشارت فيتش إلى أن نمو صافي الربح للبنوك سيعود إلى معدله الطبيعي هذا العام ليتراوح بين 30% و50%، بعد ارتفاعه بنسبة 89% في 2024.

خلال 2024 جنت البنوك مكاسب تاريخية بدعم ارتفاع سعر الفائدة ووصوله لمستوى قياسي وتحرير سعر الصرف ما أدى إلى زيادة الربحية.

ورجحت أن نسبة توظيف القروض إلى ودائع سجلت 62.5% بنهاية عام 2024.

وتوقعت أن تشهد نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، التي انتعشت إلى 12.7%، تحسنًا أكبر في توليد رأس المال الداخلي.