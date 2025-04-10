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تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم

06:39 م الخميس 10 أبريل 2025

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كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بنهاية التعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وذلك وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

وجاء ذلك الانخفاض بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية آخر التعاملات الأسبوعية في 10 بنوك اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 166.79 جنيه للشراء بتراجع 1.02 جنيه، و167.29 جنيه للبيع، بتراجع 1.03 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

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