بطاقات ومحافظ وحسابات.. خدمات مصرفية مجانا من البنوك للعملاء خلال أبريل

كتبت- منال المصري:

أوقفت البنوك العاملة في مصر تحصيل الرسوم على فتح الحسابات المصرفية الجديدة ودون احتساب حد أدنى لرصيد فتح الحساب للعملاء الجدد مع تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية المصرفية مجانا خلال أبريل بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن موظفو البنوك العاملة بالسوق المصري سيتوجدون خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

ومن هذه الخدمات:

· فتح الحسابات مجانًا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد.

· إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

· إصدار البطاقات المدينة.

· إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.

· إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

· تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية>

ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها، خاصة وأن البنك المركزي يمتلك شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.