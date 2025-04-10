فتح حسابات مجانية للمواطنين ودون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل

كتبت- منال المصري:

وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حسابات مصرفية مجانا للمواطنين دون احتساب أي رسوم مع الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب خلال شهر أبريل الجاري، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن موظفو البنوك العاملة بالسوق المصري يتواجدون خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

وفعالية اليوم العربي للشمول المالي تعد واحدة من 6 فعاليات البنك المركزي المصري على مدار العام التي تشمل اليوم العالمي للمرأة في مارس، ويوم الشباب في أغسطس ويوم الفلاح في سبتمبر، ويوم الادخار في أكتوبر، ويوم ذوي الاحتياجات الخاصة في ديسمبر.