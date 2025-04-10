الدولار يقود أسعار العملات العربية للانخفاض خلال تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس بعد تراجع سعر الدولار، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.60 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.91 جنيه للشراء ، و 13.95 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 134.32 جنيه للشراء ، و 135.99 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.98جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 14.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 71.64 جنيه للشراء ، و 72.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 165.54 جنيه للشراء بتراجع 38 قرشًا ، و 167 جنيه للبيع، بتراجع 31