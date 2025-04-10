بعد أن قفز إلى مستوى تاريخي.. تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 51.63 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و51.73 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك كريدي أجريكول: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
فيديو قد يعجبك: