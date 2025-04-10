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بعد أن قفز إلى مستوى تاريخي.. تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم

09:48 ص الخميس 10 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.63 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و51.73 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك كريدي أجريكول: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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