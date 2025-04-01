إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟

كتبت- منال المصري:

بدأت الشبكة القومية للتحويلات اللحظية للأموال فرض رسوم على "إنستاباي" لأول مرة منذ إطلاق الخدمة بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أبريل بواقع 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا على ألا تزيد عن 20 جنيها بحد أقصى، وفق تعليمات البنك المركزي.

ورغم محدودية الرسوم الجديدة بدأت المقارنات بين تكلفة الرسوم المقررة على إنستاباي، والمحافظ الذكية على مستوى تكلفة تحويل الأموال. فأيهما أفضل لك عند تحويل الأموال إلكترونيا؟

إنستا للمبالغ الصغيرة والمحافظ للأكبر

ليس هناك إجابة واحدة للسؤال السابق، فالأفضل بين إنستاباي والمحافظ الإلكترونية يختلف وفقا لكمية الأموال المحولة. ويعد إنستاباي الأقل رسوما على المبالغ الصغيرة من جنيه حتى 14 ألف جنيه، فيما المحافظ الذكية تعد الخيار الأقل تكلفة على مستوى الرسوم في المبالغ الكبيرة من فوق الـ 15 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه الحد الأقصى اليومي للتحويل.

تقر شبكات المحمول عمولة 0.5% من محفظة ذكية إلى محفظة أخرى تابعة لشركة محمول أخرى بحد أدنى جنيه على ألا يزيد الحد الأقصى عن 15 جنيها.

لكن في حال إجراء تحويل من محفظة إلى محفظة أخرى تابعة لنفس الشركة يتم خصم جنيه واحد فقط دون النظر إلى حجم التحويل مع إعفاء أول معاملة شهريا للتحويل.

ويقدم مصراوي في السطور التالية مقارنة بين الرسوم على إنستاباي والمحافظ الذكية

أولا- رسوم التحويل على بعض المعاملات عبر إنستاباي:

من جنيه إلى 500 جنيه: خصم 50 قرشا.

ألف جنيه: خصم جنيه.

5 آلاف جنيه: خصم 5 جنيهات.

10 آلاف جنيه: خصم 10 جنيهات.

15 ألف جنيه: خصم 15 جنيها.

من 20 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه: خصم 20 جنيها.

الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل يوميا: 120 ألف جنيه يتم تنفيذه على مرتين، لتجاوزها قيمة الحد الأقصى للتحويلة الواحدة.

الحد الأقصى للتحويل شهريا: 400 ألف جنيه.

ثانيا- رسوم التحويل من محفظة ذكية إلى محفظة تابعة لشركة أخرى:

من 5 جنيهات إلى 100 جنيه: خصم جنيه.

500 جنيه: خصم 2.5 جنيه.

ألف جنيه: خصم 5 جنيهات.

من 5 آلاف جنيه إلى 60 ألف: خصم 15 جنيها.

الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل يوميا: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل شهريا: 200 ألف جنيه.

ثالثا- التحويل من محفظة إلى محفظة تابعة لنفس الشركة:

قيمة الرسوم: يتم خصم جنيه واحدة كرسوم موحدة لتحويل مبالغ من 5 جنيهات إلى 60 ألف جنيه الحد الأقصى اليومي للتحويل.