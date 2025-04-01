رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات البنوك لغير عملائها

كتبت- منال المصري:

تقر البنوك رسوما على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد عند استخدام أحد عملائها ماكينة بنك آخر داخل مصر غير مصدر للبطاقة المستخدمة.

أما في حال استخدام العميل ماكينة صراف آلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة لا يتم احتساب أي رسوم للسحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد على مدار اليوم إلا عند طلب طبع إيصال ورقي تقر بعض البنوك رسوما ويطلب البنك تأكيد من العميل بالموافقة قبل خروج الإيصال.

وتتباين رسوم السحب النقدي المقررة من بنك إلى آخر بين 5 و12 جنيها، كما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 جنيه إلى 7 جنيهات وفق سياسة كل بنك.

والحد الأقصى لمعاملة السحبة الواحدة تبلغ 4 آلاف جنيه عند السحب النقدي من ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى داخل مصر ويمكن إجراء أكثر من معاملة سحب بشرط لا تتجاوز 30 ألف جنيه يوميا وفق القواعد المقررة.

وفي السطور التالية يقدم مصراوي تفاصيل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد في حال استخدام عميل ماكينة بنك آخر داخل مصر في أهم 10 بنوك:

البنك الأهلي

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

بنك مصر

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.

البنك التجاري الدولي cib

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: لا يوجد.

بنك كريدي أجريكول

عمولة السحب: 12 جنيها.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.

البنك المصري الخليجي

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 7 جنيهات.

بنك QNB

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

بنك الإمارات دبي الوطني

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

بنك أبو ظبي الأول

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

بنك الإسكندرية

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك العربي الأفريقي الدولي

عمولة السحب: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهات.