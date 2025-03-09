عام على التعويم.. كيف تحرك الدولار مقابل الجنيه؟

كتبت- منال المصري:

مر عام على قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والخروج من أزمة تفاقم أزمة النقد الأجنبي وعودة تداول النقد الأجنبي بالسعر الرسمي فقط.

في 6 مارس الماضي لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي عانت منها مصر، وسد فجوة النقد الأجنبي.

تحرير سعر الصرف يعني تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ليتم تحديد سعره مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية وفق العرض والطلب.

زيادة 66%

خلال عام ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه بعد أن أعلن المركزي تحرير سعر الصرف ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50.75 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

ساهم قرار تحرير سعر الصرف في وفرة الدولار بالبنوك والصرافات بعد القضاء على الدولرة وتداول العملة بالسعر الرسمي فقط.

وزادت موارد البنوك من النقد الأجنبي في مقدمتها عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتداول بالسوق الرسمية، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي بأذون وسندات الخزانة.

وساهم زيادة المعروض من النقد الأجنبي بالبنوك في تسهيل تمويل طلبات العملاء سواء للمستوردين بغرض الاستيراد أو الأفراد بهدف السفر.