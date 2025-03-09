إعلان

عام على التعويم.. كيف تحرك الدولار مقابل الجنيه؟

02:06 م الأحد 09 مارس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

مر عام على قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والخروج من أزمة تفاقم أزمة النقد الأجنبي وعودة تداول النقد الأجنبي بالسعر الرسمي فقط.

في 6 مارس الماضي لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة التي عانت منها مصر، وسد فجوة النقد الأجنبي.

تحرير سعر الصرف يعني تخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه ليتم تحديد سعره مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية وفق العرض والطلب.

زيادة 66%

خلال عام ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه بعد أن أعلن المركزي تحرير سعر الصرف ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50.75 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

ساهم قرار تحرير سعر الصرف في وفرة الدولار بالبنوك والصرافات بعد القضاء على الدولرة وتداول العملة بالسعر الرسمي فقط.

وزادت موارد البنوك من النقد الأجنبي في مقدمتها عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتداول بالسوق الرسمية، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي بأذون وسندات الخزانة.

وساهم زيادة المعروض من النقد الأجنبي بالبنوك في تسهيل تمويل طلبات العملاء سواء للمستوردين بغرض الاستيراد أو الأفراد بهدف السفر.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار التعويم أزمة النقد الأجنبي البنك المركزي تحرير سعر الصرف السوق السوداء تجارة العملة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة