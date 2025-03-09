بنك QNB يوقع رعاية مع جامعة النيل الأهلية لتمكين الشركات التكنولوجية وتعميق الصناعة المحلية

كتبت- منال المصري:

وقّع بنك QNB مصر عقد رعاية مع جامعة النيل الأهلية لإطلاق برنامج “Accelerating Local Industry 4.0”، وهو مسرعة أعمال تستهدف تمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الصناعة المحلية، وتعزز تنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

ووقع العقد، وفق بيان البنك اليوم، محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB مصر والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، بحضور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، وقيادات البنك المركزي والجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.

كما يعكس هذا التعاون التزام QNB مصر بدوره في المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.

أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر إن افتتاح وحدة تطوير الأعمال الجديدة في قنا يمثل امتدادًا لاستراتيجية البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الصعيد، حيث تتمتع تلك المحافظات بفرص استثمارية واعدة وقطاعات صناعية متنوعة.

وأشار إلى أن البنك يسعى إلى توفير كل ما تحتاجه هذه المشروعات من تمويل واستشارات وتسهيلات تسويقية لمساعدتها على تحقيق التوسع محليًا ودوليًا.

وأكد أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي حيث باتت التكنولوجيا اليوم أحد المقومات الأساسية والركائز التي تستند عليها معظم الشركات في المجالات المختلفة.

وأكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول أهمية الدور التي تقوم به مراكز خدمات تطوير الأعمال في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية والتي تساعدهم في تأسيس وإدارة مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم على التوسع والنمو.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على توسيع نطاق هذه المراكز في مختلف المحافظات لضمان وصول الخدمات المصرفية إلى جميع الفئات المستهدفة، حيث وصل عدد تلك المراكز إلى 125 مركزًا في 25 محافظة، قدمت أكثر من 765 ألف خدمة استشارية لأكثر من 300 ألف مستفيد، وقد بلغت نسبة السيدات ورائدات الأعمال نحو 40% وذلك منذ بدء التشغيل في عام 2019.

ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية، وفق لقمان.

وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال وائل عقل، رئيس جامعة النيل الاهلية، إن الجامعة تسعى في استراتيجيتها وبرامجها إلى تطويرالاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك من خلال الربط بين المراكز البحثية الموجودة بالجامعة والحاضنات التكنولوجية، وكذلك التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم هذا الفكر، والشراكة البناءة اليوم مع QNB مصر تؤكد ذلك.

وأشار إلى أن جامعة النيل، واحدة من جامعات المستقبل، لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، وخطط عملها تحقق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية.

افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة في محافظة قنا

ومن ناحية أخرى افتتح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالي وحدة تطوير أعمال جديدة في محافظة قنا، ليصل إجمالي عدد مراكز تطوير الأعمال التابعة للبنك إلى 6 مراكز ووحدات في محافظات الدلتا والصعيد.

ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية البنك الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في الصعيد، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.