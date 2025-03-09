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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:10 ص الأحد 09 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع.

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