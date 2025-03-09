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ارتفاع جماعي في أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

11:02 ص الأحد 09 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.45 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.77 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.91 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و134.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 12.85 جنيه للشراء، و 13.92 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.88 جنيه للشراء بزيادة قرش، و71.57 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.53 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و164.58 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.31 للشراء و 36.38 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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