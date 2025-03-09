غدا.. صندوق النقد يقر 2.5 مليار دولار لمصر

كتبت- منال المصري:

يقر صندوق النقد الدولي في اجتماع المجلس التنفيذي غدا الاثنين تمويلات لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمويل برنامج المرونة الاستدامة.

وسيتيح الصندوق لمصر غدا لمصر صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، و1.3 مليار دولار تمويل جديد ببرنامج المرونة والاستدامة.

كانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قالت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن صندوق النقد سيخصص 1.3 مليار دولار ببرنامج المرونة والاستدامة وسيتم صرفه على شرائح وليست شريحة واحدة.

قبل أيام أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة".

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منهم على نحو ملياري دولار.

وتم صرف الملياري دولار على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.