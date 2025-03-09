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المركزي يبيع أذون خزانة اليوم بـ 100 مليار جنيه

10:39 ص الأحد 09 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بيع اليوم الأحد أذون خزانة للعائد الثابت أجل 3 أشهر و9 أشهر بقيمة 100 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وبحسب بيانات المركزي، تتراوح السيولة المستهدف جمعها من عطاء اليوم بين 60 مليار جنيه لأذون أجل 3 أشهر و40 مليار جنيه لأذون أجل 9 أشهر.

الخميس الماضي باع المركزي أذون خزانة بقيمة بنحو 79 مليار جنيه تتراوح بين أذون أجل 6 أشهر بقيمة 64 مليار بمتوسط سعر فائدة 28.69% وأذون خزانة أجل سنة بنحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.71%.

وأذون الخزانة تشبه الأوراق المالية وتلجأ لها وزارة المالية لجمع سيولة بهدف سد نفقاتها وسط عجز الموازنة بفعل زيادة المصروفات عن الإيرادات.

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البنك المركزي وزارة المالية يبيع أذون خزانة
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