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الدولار بـ50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 2025-3-9

03:59 ص الأحد 09 مارس 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-3-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: ‏‎50.63 جنيه للشراء، و‏‎50.73 جنيه للبيع.

‏‎- اليورو: ‎54.58 جنيه للشراء، و‏‎54.9 جنيه للبيع.

- الجنيه الإسترليني: ‎65:14 جنيه للشراء، و‎65.56 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: ‏‎163.53 جنيه للشراء، و‏‎164.62 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: ‏‎13.45 جنيه للشراء، و‏‎13.52 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: ‏‎13.77 جنيه للشراء، و‏‎13.81 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: ‏‎12.85 جنيه للشراء، ‏و‎13.91 جنيه للبيع.

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