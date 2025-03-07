رئيس المركزي الأمريكي: لا نحتاج إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة بسبب سياسات ترامب

وكالات:

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها.

وأوضح باول خلال منتدى في نيويورك، وفق سي إن إن اقتصادية، "أن هذه التغييرات في السياسة هي التي ستؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية، وعليه فإننا لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح".

كان المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة 1% على 3 مرات العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 4.25% و4.5%.

وتوقع باول مساراً وعراً لخفض التضخم موضحا أن الفيدرالي "في موقع جيد" لانتظار وضوح سياسات ترامب

كان ترامب قرر فرض ترامب 20% على واردات الصين لأمريكا و25% على واردات كندا والمكسيك مع خفض الضريبة إلى 10% على واردات كندا من البترول وسط تخوف من تبعات القرار بارتفاع التضخم في أمريكا.