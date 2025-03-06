بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس في 3 بنوك، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار ارتفع بشكل مفاجئ بنحو 9 قروش خلال تعاملات أمس بالبنوك وسط وجود طلب على العملة جاء بشكل طبيعي غير مقلق.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.