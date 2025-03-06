بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس في 3 بنوك، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
كان سعر الدولار ارتفع بشكل مفاجئ بنحو 9 قروش خلال تعاملات أمس بالبنوك وسط وجود طلب على العملة جاء بشكل طبيعي غير مقلق.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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