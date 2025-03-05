تراجع الدرهم الإماراتي.. أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الريال السعودي في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء ، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.78 جنيه للشراء، و134.50 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، و 13.90 جنيه للبيع،بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.81 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 71.48 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.21 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و164.31 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.40 للشراء و 36.46 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.