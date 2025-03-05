تراجع الدرهم الإماراتي.. أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
انخفضت أسعار الريال السعودي في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.51 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء ، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحرينى: 132.78 جنيه للشراء، و134.50 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، و 13.90 جنيه للبيع،بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار الأردنى: 70.81 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 71.48 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
سعر الدينار الكويتى: 163.21 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و164.31 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
عملات أخرى مقابل الدولار
الليرة التركية مقابل الدولار: 36.40 للشراء و 36.46 البيع.
الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.
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