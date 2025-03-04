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المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

02:42 م الثلاثاء 04 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 919.65 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في عطاء الوديعة الأسبوعية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

وتقدم 25 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75%، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص الفائض لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

في إبريل الماضي عدل المركزي آلية قبول الوديعة من نظام التخصيص أي حصوله على جزءا من إجمالي السيولة المقدمة إلى القبول الكلي بهدف إتاحة عائد للبنوك على السيولة غير المستغلة وكبح جماح التضخم.

ويواصل المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

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