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سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:50 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي للبيع في 4 بنوك، بينما استقر في بنك القاهرة ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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