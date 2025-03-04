سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي للبيع في 4 بنوك، بينما استقر في بنك القاهرة ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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