بنك مصر يصدر شهادة ادخار "يوماتي" بعائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "يوماتى" وهي شهادة ادخار مدتها ثلاثة سنوات تتمتع بمعدل عائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً (يتم تسعيره وفقاً لسعر الكوريدور إيداع – %0.25 ).

وأوضح البنك أن شراء الشهادة متاح للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب، وتبدأ فئات الشهادة ب 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما يتم شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 860 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والتي يصل عددها نحو 6000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90 % من قيمتها الاسمية، ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.