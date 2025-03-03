بدعم 3 عوامل.. صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يرتفع بنحو 37.8 مليار دولار خلال عام

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ( شاملة البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدني مستوى له البالغ سالب 29 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.

فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي خلال ذات الفترة المقارنة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 14.3 مليار دولار من يناير 2024 إلى يناير 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ككل من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو 2024.

أصول المركزي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 400 مليون دولار.

أصول البنوك التجارية

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025 بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار.

3 عوامل لتحسن الفائض

وقد جاء هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.