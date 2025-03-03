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البنك التجاري الدولي يقرض شركة تابعة لجهينة 400 مليون جنيه لزيادة توسع أعمالها

11:08 ص الإثنين 03 مارس 2025

البنك التجاري الدولي CIB

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كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية حصول شركة "طيبة" التابعة لها على تمويل متوسط الأجل قيمته 400 مليون جنيه من البنك التجارى الدولى مصر لدعم التوسع والنمو لشركة طيبة للتجارة والتوزيع التابعة لها.

وبحسب بيان لجهينة اليوم، فإن شركة طيبة للتجارة والتوزيع إحدى شركات مجموعة جهينه للصناعات الغذائية وقعت اتفاقية تمويل قيمتها 400 مليون جنيه مع البنك التجاري الدولي - مصر لتوفير تمويل متوسط الأجل، مما يدعم استراتيجيتها التوسعية ويعزز الكفاءة التشغيلية لقطاع التوزيع.

مدة القرض تصل لحوالي 4 سنوات و سيتم استخدامه لزيادة أسطول الشركة من عربات التوزيع وكذلك زيادة الثلاجات لشركة طيبة التابعة لشركة جهينه، وفق البيان.

ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام جهينة بتعزيز قوة التوزيع المحلية، وخلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بحسب ما جاء في الإفصاح.

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