البنك الأهلي يحقق أكثر من 12 مليون معاملة يوميا بقيمة 24 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي ومشتريات البطاقات

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري ارتفاع متوسط معاملات الصراف الآلي وبطاقات المشتريات التابعة للبنك 300% من 3 ملايين حركه يوميا إلى 12 مليون حركه.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن قيمة المعاملات توازي نحو 24 مليار جنيه خلال اليوم التي تمثل مسحوبات نقدية من ماكينات الصراف الآلي وحركات مدفوعات ومشتريات ببطاقات البنك بمختلف أنواعها.

ووصل متوسط المعاملات في الثانية الواحدة حوالي 2000 عملية وفق بيان البنك.

وبجانب ذلك تم سحب 24 مليار جنيه نقدية تمت على 7 ملايين حركه في الفترة من 23 مارس حتى 27 مارس.

ويرجع هذا الارتفاع في حجم التعاملات إلى تزامن فترة الاجازات والاعياد ومواعيد صرف مرتبات الموظفين وكذا معاشات العاملين بالدولة في غضون ذات الفترة.

وتوجه البنك بخالص اعتذاره عن أي تأثر قد يلحق بأي من خدماته جراء هذا الضغط بما يؤثر على تقديم تلك الخدمات بالسرعة والكفاءة المعتادة.

وفي ذات السياق، يستمر البنك الاهلي المصري في تحديث التطبيقات المختلفة لتفي بالاحتياجات المتزايدة للعملاء وسعيا لرفع كفاءة كافة الانظمة لاستيعاب التزايد المطرد في أعداد واحتياجات العملاء ولضمان معدلات أعلى في جودة خدماته.