بزيادة 84%.. التجاري وفا بنك إيجيبت يربح 3.7 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت ارتفاع صافي الأرباح 84% خلال 2024 إلى 3.7 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه خلال العام الماضي بزيادة قدرها 1.7مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان حول نتائج أعماله اليوم، أن صافي الدخل من العائد ارتفع 49% خلال 2024 إلى 6. 3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2023.

كما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 55% خلال 2024 إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه العام الماضي.

وأنعكس ذلك في ارتفاع إجمالي الأصول إلى 124.8 مليار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 88.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 36.1 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 41%.

وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية ديسمبر 2024 إلى نحو 59.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 44 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك زيادة قدرها 15.5 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 35%، مما ساهم في تعزيز صافي الدخل من العائد والعمولات.

كما سجل البنك زيادة بنسبة 36% في حجم ودائع العملاء عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024 مبلغ 104.2 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 76.4 مليار جنيه مصري عن نهاية العام السابق، لتسجل بذلك زيادة قدرها 27.8 مليار جنيه.

وقد نجحت إدارة البنك في جذب ودائع المؤسسات العام الماضي بزيادة عن العام الماضي قدرها 20.9 مليار جنيه بالإضافة إلى تحقيق زيادة في ودائع الأفراد قدرها 6.9 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالأرصدة المسجلة في نهاية عام 2023.