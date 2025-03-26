البنك الأهلي يعتزم افتتاح فرعه في السعودية في مايو أو يونيو.. ويدرس التوسع بالإمارات

كتبت- منال المصري:

قال هشام السفطي الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات الدولية في البنك الأهلي المصري، إن البنك يستعد لافتتاح فرعه في السعودية خلال شهر مايو أو يونيو المقبل بهدف تعزيز تواجده الإقليمي وخدمة الشركات المصرية.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "قبل ما تفطر بكتير" على نجوم إف إم، أن السعودية سوق تعد سوقا هاما للتجارة والاستثمار، والبنك الأهلي المصري يسعى لدعم الشركات المصرية التي تتوسع هناك عبر خدمات مالية ومصرفية متكاملة.

وأضاف السفطي أن البنك يدرس توسيع تواجده في الإمارات من خلال تحويل مكتب التمثيل إلى فرع أو تقديم خدمات مصرفية جديدة.

وأشار السفطي إلى أن البنك الأهلي يعتمد على القروض الدولية لتمويل مشروعات العملاء بشروط ميسرة من مؤسسات دولية مثل وكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الصيني

وأكد أن البنك الأهلي المصري يعمل على توسيع شبكة خدماته الدولية من خلال التواجد المباشر والشراكات مع البنوك العالمية لضمان وصول خدماته إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم.

ويواصل البنك الأهلي المصري توسعه عالميًا، حيث يتواجد في تسع دول، من بينها نيويورك، وشنغهاي، ولندن، والخرطوم، وجنوب السودان، لتقديم خدماته لعملائه خارج مصر، وفق السفطي.

كما لدى البنك مكاتب تمثيل في جنوب أفريقيا وإثيوبيا لدعم التجارة بين مصر وتلك الدول.