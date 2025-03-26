مع قرب فرض رسوم.. عطل فني يصيب "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الموبايل

كتبت- منال المصري:

واجه المستخدمون اليوم صعوبة في استخدام خدمة "إنستاباي" للتحويلات اللحظية للأموال المرتبط بالشبكة القومية للمدفوعات عبر "الهاتف المحمول" بسبب عطل فني.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن المركزي أمس فرض رسوم على التحويلات اللحظية باستخدام "إنستاباي" بداية من أبريل المقبل لأول مرة منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات.

وقرر المركزي تطبيق رسوم المالية المطبقة على إنستاباي للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا على أن لا يتجاوز الحد الأقصى 20 جنيهًا مصريًا.

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.

وجاء القرار مع قرب انتهاء مهلة المركزي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال خدمات "إنستا باي"، و(الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري بنهاية مارس الحالي.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل، وفق بيان سابق للمركزي.