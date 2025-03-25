خروج نقود ورقية تالفة من ماكينات ATM.. كيف يتم تبديلها؟

كتبت- منال المصري:

يواجه بعض العملاء مشاكل خروج نقود تالفة من ماكينات الصراف الآلي ATM خلال إتمام عملية السحب النقدي مع صعوبة إرجاعها للماكينة مرة أخرى.

وتتيح البنوك أمام الجمهور تبديل الأموال التالفة أو الممزقة بأخرى جديدة من خلال أي فرع تابع لها دون احتساب أي رسوم بمجرد طلب العميل استبدال النقود.

واستبدال النقود التالفة أو الممزقة تتم بشكل مرن في فروع البنوك حيث هذه الأموال تعد ذات قيمة ولها رقم تسلسلي يتم إعادة طباعتها مرة أخرى بعد تجميعها وإرسالها للبنك المركزي.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي حدود للحسب والإيداع النقدي بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه يوميا على مدار اليوم بدون احتساب رسوم عند السحب من ماكينة البنك التابع له.

وتمتلك بنوك مصر نحو 38 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات الإيداع والسحب النقدي وكذلك بعض الخدمات الأخرى مثل سداد الأقساط البنكية وبطاقات الائتمان.