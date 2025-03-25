تصل لـ50 ألف دولار.. تفاصيل إصدار أول بطاقة ائتمانية بالدولار بالبنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق بطاقة فيزا الائتمانية بالدولار الأمريكي، وذلك بالتعاون مع هيئة فيزا لأول مرة في مصر بهدف إتاحة المشتريات بالعملات الأجنبية داخل مصر والسحب النقدي والمشتريات خارج مصر.

وتأتي هذه الخطوة إنعكاسا لوفرة النقد لأجنبي في مصر وتسهيل العملاء التعامل على مدخراتهم بالعملة الأجنبية في داخل وخارج مصر بعد خروج مصر من أزمة تفاقم النقد الأجنبي.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الحصول على البطاقة الائتمانية بالدولار بالبنك الأهلي:

- إصدار البطاقة الائتمانية الجديدة بالدولار: يمكن إصدارها عند شراء الشهادات بالدولار بالإضافة إلى إتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الشهادات بالدولار الأمريكي.

- الحد الأدنى الائتماني للبطاقة: يبلغ 2000 دولار.

- الحد الأقصى الائتماني للبطاقة: يبلغ 50 ألف دولار.

- الاستخدام: تتيح إمكانية إجراء كل المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي والتسوق عبر الانترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد مميزة للبطاقة.

-فترة سماح للسداد: تصل إلى 55 يومًا بدون فوائد على المشتريات والاستفادة ببرنامج Al Ahly Points الذي يتيح الحصول على 22 نقطة مع كل دولار يتم استخدامه.