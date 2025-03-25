أحمد جلال رئيسا تنفيذيا للبنك المصري للصادرات لدورة ثانية

كتبت- منال المصري:

وافقت الجمعية العمومية على التجديد للدكتور أحمد جلال في منصب الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي للمرة الثانية على التوالي لمدة 3 سنوات من 2025 إلى 2028.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBank اجتمع أمس الاثنين لأول مرة بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها العادي والذي اعتمد خلاله نتائج أعمال العام المالي 2024 وناقش المجلس خلال الاجتماع أدوار كل عضو ووزع المسؤوليات لتنطلق المدة الجديدة من 2025 وحتى 2028.

وكانت الجمعية العمومية قد استقرت خلال اجتماعها المنعقد مطلع الأسبوع الجاري على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليتضمن 12 عضوًا.

فيما وزع المجلس في اجتماعه الأدوار لتكون كالتالي:

1- محمد طه محمد مصطفى (رئيسًا غير تنفيذيًا وممثلًا عن بنك مصر)

2- أحمد جلال (رئيسًا تنفيذيًا وعضوا منتدبًا).

3- محمد محمد محمد أبو السعود (نائبا للرئيس التنفيذي).

4- محمد عبد المنعم عبد القادر مشالي (عضوًا تنفيذيًا).

5- أحمد فاروق حامد غنيم (ممثلًا عن البنك الأهلي المصري).

6- محمد عبد العال السيد حسن (ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي).

7- الدكتور محمد فتحي حافظ صقر (ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي).

8- اللواء أبو بكر محمود محمد بكر الجندي (ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي).

9- أحمد سمير يوسف الصياد (عضوًا غير تنفيذي مستقل).

10- جيهان ممدوح محمد صالح (عضوًا غير تنفيذي مستقل).

11- المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر (عضو غير تنفيذي مستقل).

12- أحمد فؤاد محمد طاهر (ممثل مساهمي الأقلية غير تنفيذي).

وتعتبر هذه المرة هي الأولى في تاريخ البنك صاحب السنوات الـ 41 أن يتضمن تشكيل مجلس إدارته رئيسًا غير تنفيذي.

كان صافي أرباح البنك قبل الضرائب ارتفع 64% على أساس سنوي إلى نحو 7.278 مليار جنيه.

وفي الاجتماع ذاته أعربت الجمعية العمومية عن تقديرهم لمجهودات أعضاء مجلس إدارة البنك سواء من التنفيذيين أو غير التنفيذيين من ممثلي الجهات المختلفة.