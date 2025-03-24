ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.80 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا، و 134.45 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.90 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.82 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و 71.52 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.35 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا ، و164.46 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.