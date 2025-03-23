عودة إنستاباي لتحويل الأموال عبر الموبايل بعد عطل فني لدى بعض البنوك

كتبت- منال المصري:

عادت خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية على الهاتف المحمول "موبايل" للعمل بعد عطل فني مؤقت بسبب تحديث بعض البنوك أنظمتها الإلكترونية.

وقال مصدر مسؤول لمصراوي، إن نظام إنستاباي يعمل بشكل جيد ولا يوجد توقف لكن تحديث بعض البنوك أنظمتها الإلكترونية أدى إلى توقف الخدمة مؤقتا.

كان بعض المستخدمين للخدمة اشتكوا من توقف خدمة تحويل الأموال بسبب وجود عطل فني.

وخدمة إنستاباي يتم تقديمها عبر 30 بنكا على مدار اليوم ودون احتساب أي مصروفات.

خدمة إنستاباي التي تم إطلاقها قبل عامين ونصف جذبت أكثر من 6 ملايين عميل وبلغت حجم تعاملاتها نحو تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما حققت قيمة التعاملات خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بأكثر من 500 مليار جنيه