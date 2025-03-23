انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.62 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشًا، و 134.28 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.73 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و71.49 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الكويتى: 163.54 جنيه للشراء بتراجع 26 قرشًا، و164.74 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.