المركزي يحسم مصير الرسوم على إنستاباي للتحويلات اللحظية الأسبوع الجاري

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول مرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية، لـ"مصراوي"، إن البنك المركزي سيناقش خلال الأسبوع الحالي بدء سريان تفعيل الرسوم خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول أو مد وقفها مجددا لفترة أخرى مع قرب انتهاء فترة الإعفاء بنهاية مارس الحالي.

وأضاف أن حسم سريان مد إعفاء الرسوم فترى أخرى أو تفعليها سيخضع للمناقشات ولا يوجد اتجاه محدد.

قبل نهاية العام الماضي قرر البنك المركزي المصري مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، وكذلك خدمات الإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر إضافية من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس الحالي.

وأرجع المركزي مد الإعفاء إلى جهوده المستمرة في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

ومنذ إطلاق خدمة إنستاباي" للتحويلات اللحظية في مارس 2022 يعمل المركزي على تقديم التحويلات اللحظية مجانا دون احتساب أي عمولة أو رسوم.

وتعد منظومة الشبكة القومية للتحويلات اللحظية المرتبطة بتطبيق "إنستاباي" من أنجح المشروعات التي قام بها المركزي على مدار السنوات الماضية بفضل جودة الخدمة والسرعة ودرجة الأمان.