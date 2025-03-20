19سنة محاولات.. هل يساهم عمرو الشافعي في إنجاح صفقة بيع بنك القاهرة؟

كتبت- منال المصري:

تتفأل الأسواق المصرفية بزيادة فرص نجاح صفقة الاستحواذ المحتملة من بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بعد 19 عاما من المحاولات غير الناجحة في ظل وجود عمرو الشافعي الذي شغل منصب نائب رئيس بنك القاهرة قبل الانتقال لبنك الإمارات دبي الوطني مصر.

يحظى عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاما في العديد من البنوك الأجنبية والمحلية وهو ما قد يكون كلمة السر في نجاح إتمام الصفقة.

كانت مصادر مصرفية أكدت لـ"مصراوي" في وقت سابق حصول بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء فحص نافي للجهالة على بنك القاهرة تمهيدا للاستحواذ عليه.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس إننا نقوم حالياً بتقييم بنك القاهرة، وبناءً على القيمة سنقرر نسبة الطرح، سواء لمستثمر استراتيجي أو عبر البورصة.

على مدار 19 عاما تسعى مصر إلى بيع بنك القاهرة أحد أكبر البنوك الحكومية الذي يأخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك لبنك مصر دون إتمام الصفقة في آخر مرحلة تنفيذية للبيع.

في 2022 عادت مصر إلى إدراج بنك القاهرة ضمن القائمة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية التي تضم 32 بنكا وشركة بهدف البيع لمستثمر استراتيجي أو طرح جزءا من رأس ماله بالبورصة بهدف جذب موارد نقد أجنبي.

وقبل نهاية العام الماضي أكد رئيس الوزراء أن بنك القاهرة سيكون ضمن 10 شركات حكومية مستهدف التخارج منها لصالح مستثمرين أجانب أو محليين.

ربط بعض المتفائلين نجاح عمرو في إتمام صفقة بنك القاهرة بنجاح محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصرفي إتمام صفقة استحواذ أبو ظبي الأول على عوده مصر انطلاقا من رئاسته السابقة لبنك عوده ومعرفته بتفاصيل البنك.

ماذا نعرف عن عمرو الشافعي؟

يتميز عمرو الشافعي بخبرة واسعة في إدارة الصفقات التمويلية الكبرى لتمويل مشروعات مختلفة سواء عبر قروض مشتركة التعاون مع بنوك أخرى أو بشكل مباشر وهو الملف الرئيسي الذي تميز خلال عمله في بنك باركليز والقاهرة.

- تولى عمرو الشافعي منصب نائب رئيس بنك القاهرة من 2017 إلى 2021 خلال المرحلة الجديدة للبنك لإعادة هيكلته وطرحه بالبورصة.

- بدأ عمرو مسيرته المهنية في القطاع الائتماني للشركات في البنك المصري البريطاني (HSBC) لما يقرب من خمس سنوات، كما عمل في سيتي بنك مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ست سنوات، وكذلك بنك المشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- خلال مسيرته المهنية، شغل الشافعي عدداً من المناصب الإدارية العليا منها، منصب رئيس قطاع الشركات والتمويل الهيكلي في البنك الأهلي المصري، كما شغل في بنك باركليز منصب الرئيس الإقليمي لقطاع الشركات الكبرى في مصر وكينيا وتنزانيا.

- كان الشافعي في باركليز عضواً في اللجنة التنفيذية للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في أفريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا).

- شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة القاهرة للتأجير التمويلي، وكذلك بنك مصر أوروبا في فرانكفورت، وعضو مجلس إدارة الأهلي كابيتال القابضة (ذراع البنك الأهلي الاستثماري)، وكذلك الأهلي للتأجير التمويلي.

- حصل عمرو الشافعي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

محاولات غير مكتملة

في 2006 تم إلغاء أول محاولة جدية للحكومة ببيع بنك القاهرة لأحد البنوك الإقليمية المتقدمة للصفقة دون إعلان الأسباب.

وفي 2020 تم إرجاء ثاني محاولة لطرح 25% من إجمالي رأس مال بنك القاهرة بالبورصة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وحاليا يخضع بنك القاهرة لعملية فحص نافي للجهالة من بنك الإمارات دبي الوطني تمهيدا للاستحواذ عليه.