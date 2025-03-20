الدولار يعود للانخفاض في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- آية محمد:

عاد سعر الدولار للانخفاض في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في بنك الإسكندرية، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء التراجع بعد أن ارتفع سعر الدولار بين 10 قروش إلى 20 قرشا بنهاية تعاملات أمس وسط وجود استحقاقات لمستثمرين أجانب في أذون الخزانة.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش.