200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقد بقيمة 200 مليون جنيه لصالح بنك مصر في إطار خطتها لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل.

وقام بالتوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والبنك.

وقال عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر، إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.

ومن المتوقع أيضا أن يتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة خاصة صاحبات المشروعات أو الراغبات في تأسيس مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مساهمة التمويلات الجديدة في توفيق أوضاع المزيد من المشروعات وضمها تحت مظلة القطاع الرسمي لتسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات، بحسب رحمي.