سويسرا تخفض سعر الفائدة 0.25%

كتبت- أمنية عاصم:

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الخميس؛ مما يترك تكاليف الاقتراض أعلى قليلًا من الصفر، قائلًا إن الضغوط التضخمية منخفضة على الرغم من عدم اليقين بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية؛ وفقًا لتقرير " رويترز ".

وأضاف التقرير، أن البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% من 0.5%، وهو الخفض الخامس على التوالي منذ أن بدأ خفض تكاليف الاقتراض في مارس 2024، وتراجع الفرنك السويسري قليلا مقابل اليورو والدولار بعد القرار.

واستقر الدولار الأميركي عند 0.95705 مقابل اليورو، بعد أن تداول عند حوالي 0.9537 في وقت سابق و0.8803 مقابل الدولار؛ مما ترك العملة الأميركية مرتفعة بنسبة 0.4% خلال اليوم.

وقال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جيه سافرا ساراسين: "لم يكن البنك الوطني السويسري أول بنك مركزي كبير يبدأ في خفض أسعار الفائدة في هذه الدورة فحسب، بل إنه بهذه الخطوة اليوم، من المرجح أيضًا أن يكون أول بنك ينتهي من خفض أسعار الفائدة".

وأضاف "أن المراجعات الصعودية لملف التضخم تشير إلى أنه لا توجد حاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة".

ويأتي القرار في يوم مزدحم بالنسبة للبنوك المركزية، حيث من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي أيضًا عن قراراتهما السياسية اليوم الخميس.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة، مشيرًا إلى فترة من "عدم اليقين المرتفع بشكل غير عادي" المرتبط بالسياسات الأولية لإدارة ترامب.

إن معدل الفائدة الجديد البالغ 0.25% هو الأدنى للبنك الوطني السويسري منذ سبتمبر 2022، ويقربه من أسعار الفائدة دون الصفر مرة أخرى، وهي الخطوة التي لم يستبعدها البنك من قبل.

وقال البنك الوطني السويسري "مع تعديل أسعار الفائدة اليوم، فإن البنك الوطني السويسري يضمن أن تظل الظروف النقدية مناسبة؛ نظرًا لانخفاض الضغوط التضخمية وارتفاع مخاطر التراجع في التضخم.

ويهدف الخفض إلى منع المزيد من الانخفاض في التضخم السويسري، الذي تراجع إلى 0.3% في فبراير، وهو أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات، والحفاظ عليه ضمن نطاق الهدف بين 0% و2% الذي يحدده البنك المركزي على أنه استقرار الأسعار.

قد يتغير الوضع بسرعة وبشكل ملحوظ، لا سيما من منظور تجاري وجيوسياسي. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة الحواجز التجارية إلى إضعاف التنمية الاقتصادية العالمية، وفقًا للتقرير.

"وفي الوقت نفسه، فإن اتباع سياسة مالية أكثر توسعاً في أوروبا قد يوفر حافزاً للاقتصاد في الأمد المتوسط.