سعر الدولار ببداية التعاملات في 10 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الدولار في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس في 4 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس، بينما ارتفع في بنكي، واستقر في 4 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.53 جنيه للشراء ، و50.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.60 جنيه للشراء ، و50.70 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
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