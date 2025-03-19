على خطى الفيدرالي الأمريكي.. مصرف الإمارات وقطر المركزي يبقيان على سعر العائد دون تغيير

كتبت- منال المصري:

أبقى مصرفا الإمارات وقطر المركزي على سعر الفائدة دون تغيير على خطى الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

وأبقى المصرف الإمارتي المركزي على معدل الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند %4.40، كما أبقى مصر قطر المركزي على سعر الإيداع والإقراض والشراء لليلة واحدة دون تغيير.

وجاء ذلك بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي في 2025 عند 4.25% و4.5%.

وترتبط أسعار الفائدة في دول الخليج بقرارات الفيدرالي الأمريكي وذلك لارتباط تجارة النفط بسعر الفائدة على الدولار.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن المركزي لن يتعجل في خفض سعر الفائدة في ظل حالة عدم اليقين بشكل غير عادي.

وأثارت رسوم ترامب على واردات كندا والمكسيك والصين مخاوف الاقتصاديين من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بأمريكا.