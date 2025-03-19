لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟

كتبت- منال المصري:

قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا إن خفض بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة على شهادات الادخار بعملة الدولار للعائد الثابت يعد إجراء طبيعي ومتوقع بسبب زيادة التكلفة على البنكين وتراجع الفائدة عالميا.

أعلنا بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي خفض سعر الفائدة 0.5% على شهادتي الادخار بالدولار للعائد الثابت للمرة الثالثة على التوالي خلال 6 أشهر بداية من الاثنين.

وتراجع سعر العائد على الشهادة الدولارية ذات أجل 3 سنوات للعائد الربع السنوي إلى 5.5% بدلا من 6% سنويا.

كما تراجع سعر العائد على الشهادة ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما يصرف بالجنيه المصري ما يعادل الدولار إلى 7.5% بدلا من 8%.

وأوضحت الدماطي أن سعر العائد المرتفعة على الشهادات بالدولار تضر بربحية البنكين وخاصة بعد تعافي موارد مصر من النقد الأجنبي وتراجع الفائدة على الدولار عالميا.

قبل عامين لجأ بنكا الأهلي ومصر إلى طرح الشهادات مرتفعة العائد بالدولار لجذب موارد من النقد الأجنبي بعد تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بفعل انتشار السوق السوداء لتجارة العملة.

خلال آخر 6 أشهر خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار عالميا 1% إلى 4.25% و4.5%.

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