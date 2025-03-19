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المركزي الأمريكي يحسم سعر الفائدة على الدولار اليوم وسط ترقب عالمي

11:46 ص الأربعاء 19 مارس 2025

الفيدرالي الأمريكي

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كتبت: منال المصري:

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بحسم سعر الفائدة على الدولار خلال ثاني اجتماع له في 2025 اليوم الأربعاء.

كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير على الدولار عند 4.25% و4.5%.

ويعمل المركزي الأمريكي على متابعة وتحليل تبعات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية على واردات كندا والمكسيك والصين على زيادة مخاطر ارتفاع التضخم.

وقال جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن المركزي ليس متعجلا لخفض سعر الفائدة حتى التأكد من عدم وجود مخاطر تحيط بالتضخم.

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