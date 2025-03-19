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سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

09:52 ص الأربعاء 19 مارس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع.

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