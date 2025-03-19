سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.42 جنيه للشراء، و50.52 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع.
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