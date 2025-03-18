خلال عمرة رمضان.. حد السحب والشراء من الـ"كريدت كارد" بالسعودية في 3 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك حدود تعاملات مرنة للسحب والشراء يوميا من خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" بالجنيه المصري إلى ما يعادل نفس عملة الدولة المتواجد بها في وقت يشهد استخدام البطاقات زيادة بمناسبة السفر لأداء عمرة رمضان.

وبطاقات الـ"كريدت كارد" تعد بطاقة الدفع الوحيدة المفعلة خارج مصر لاستخدامها في الشراء والسحب مقابل خصم عمولة تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة أجنبية وعمولة استخدام ماكينة صراف آلي.

كانت البنوك رفعت على مدار العام الماضي حدود السحب والإيداع أكثر من مرة بعد قرار المركزي بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة نتيجة انفراجة أزمة العملة.

ولا تزال البنوك تلزم العملاء بالاتصال بخدمة الكول سنتر الخاصة بالبنك للإبلاغ عن سفره خارج مصر حتى يتمكن من استخدام الحدود المتاحة له على البطاقة بالكامل، وتتباين حدود السحب والمشتريات عبر الكريدت كارد من كارت إلى آخر ومن بنك إلى آخر.

ويقدم مصراوي حدود تعاملات بطاقات الـ"كريدت كارد" خارج مصر للسحب النقدي والمشتريات في 3 بنوك كبرى.

البنك الأهلي

بطاقتي فيزا كلاسيك واستاندرد: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3.75 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي جولد وتيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و5.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة فيزا بلاتينم: ما يعادل 187.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ماستركارد بلاتينم وماستركارد UEFA Champions League: ما يعادل 187.25 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ماستركارد وورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و11.25 ألف جنيه للسحب النقدي.

بنك مصر

بطاقة كلاسيك: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة جولد: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة تيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات، و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقة بلاتينة: ما يعادل 180 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و3 آلاف جنيه للسحب النقدي.

بطاقتي ورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا للمشتريات و6 آلاف جنيه للسحب النقدي.

البنك التجاري الدولي "CIB"

قطاع (Prime): الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 100 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و3.5 ألف جنيه للسحب النقدي.

قطاع pLUS : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 175 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و5 آلاف جنيه للسحب النقدي.

قطاع Wealth: الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 250 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و8 آلاف جنيه للسحب النقدي.

قطاع Private : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 300 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا، و10.5 ألف جنيه للسحب النقدي.

العمولة

تخصم البنوك الثلاثة عمولة 5% من إجمالي كل معاملة مقابل تدبير عملة مع إضافة عمولة أخرى 8% للسحب النقدي عند استخدام ماكينة صراف آلي.