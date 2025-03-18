سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.